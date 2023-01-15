كلاسيكو الأرض.. سهرة عالمية في درة الملاعب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه الأنظار مساء اليوم عند الـ10مساء، إلى العاصمة السعودية الرياض، وتحديدا استاد الملك فهد الدولي، لمتابعة كلاسيكو الأرض، الذي سيجمع قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، في قمة كبرى بنهائي كأس السوبر الإسباني، ضمن فعاليات موسم الدرعية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

ويسعى ريال مدريد إلى معادلة سجل برشلونة في عدد مرات الفوز بلقب السوبر الإسباني، وكذلك الفوز بلقبه الأول في 2023. بعد فوزه على فالنسيا في نصف النهائي بركلات الجزاء، وسيواجه فريق برشلونة الذي تغلب على ريال بيتيس في نصف النهائي أيضا بركلات الجزاء، والذي يحاول تحسين الصورة التي ظهر بها رفاق تشافي هيرنانديز، بعد المستويات المتواضعة في المباريات الأخيرة للفريق.

المواهب الشابة

يعول المدربان كارلو أنشيلوتي، وتشافي هيرنانديز، على كثير من المواهب الشابة التي ينتظر أن تضع بصمتها في الكلاسيكو، أبرزهم من الريال: البرازيلي فينيسيوس جونيور وفالفيردي، ومن برشلونة: جافي وبيدري.

وسيكون هذا اللقاء الثامن بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني. وفاز الريال باللقب أمام برشلونة 6 مرات (1988، 1990، 1993، 1997، 2012، 2017). في حين فاز البرشا مرة واحدة (2012).

وكانت آخر مرة التقى فيها الفريقان في هذه المسابقة العام الماضي، في نصف النهائي، انتهت 3 - 2 لصالح ريال مدريد.

من جهة أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس، طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة لقاء نهائي كأس السوبر، بين ريال مدريد وبرشلونة.

وسيتولى الحكم الإسباني ريكاردو دي بورجوس بينجوتشيا إدارة اللقاء، ويعاونه روبرتو دياز بيريز، وجون نونيز فيرنانديز، والحكم الرابع أليخاندرو مونييز رويز.

وسيوجد في غرفة حكم تقنية الفيديو «VAR» خوسيه لويس جونزاليس، ويعاونه سانتياغو خايمي، وخوان لويس بوليدو.

حكم الساحة يثير الريال

سادت حالة من القلق داخل نادي ريال مدريد، بعد تعيين دي بورجوس بينجوتشيا حكما لنهائي كأس السوبر أمام برشلونة.

صحيفة «موندو ديبورتيفو» استعرضت الأسباب التي دفعت ريال للقلق، والقرارات المثيرة للجدل التي تم اتخاذها ضد الفريق في المناسبات السابقة.

يأتي ذلك بعدما طرد بينجوتشيا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في نهائي كأس السوبر أمام برشلونة، على ملعب كامب نو، بسبب محاولة التمثيل للحصول على ركلة جزاء، وهي الواقعة التي شهدت قيام لاعب ريال السابق بدفع بينجوتشيا.

وهناك أيضا ركلة جزاء مثيرة للشكوك تم احتسابها لصالح برشلونة، في موقف جمع الثنائي كيلور نافاس، ولويس سواريز، إضافة إلى هدف آخر لم يحتسب لصالح رونالدو لوجود تسلل.

القناة الرسمية لريال مدريد استعرضت كذلك لقطات من كلاسيكو موسم 2019 / 2020، عندما وجِد بينجوتشيا كحكم فيديو مساعد، ولم يخبر حكم الساحة باحتساب ركلتي جزاء لصالح الفرنسي رافاييل فاران، وسط احتجاجات من الفريق الأبيض الذي اعترض كذلك على هدف آخر لم يُحتسب.

آخر 5 مباريات بين الفريقين







فوز ريال مدريد 3 مرات



فوز برشلونة 2



التعادل 0



سجل الفريقين في البطولة