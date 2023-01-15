مدرب ريال مدريد: كل الألقاب مهمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، على أهمية الفوز والتتويج باللقب أمام برشلونة

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن مباراة اليوم «كل الألقاب مهمة لهذا النادي، هي تمنح الثقة وتساعدك على الاستمرار بشكل جيد وتصنع أجواء جميلة.

نراهن على أشياء كثيرة في هذه المباراة وسنحاول الفوز بها».

وأضاف أنشيلوتي «يمكننا تحديد مشاعرنا، وهي أن الألقاب مهمة. نناضل من أجل هذه اللحظة، للعب النهائي. الفريق متحمس ومرتاح. لدي لاعبون اعتادوا على هذا النوع من الضغط وهذا هو سر ثقتنا».

وتابع «لا نفكر في الفوز بكل الألقاب، بل التنافس في جميع المسابقات والمباريات. علينا التفكير في هذه المباراة وفي اللقب الذي هو على المحك. لا يجب التفكير في أمور معقدة».

وعن أسلوب اللعب أمام برشلونة، قال المدرب الإيطالي «لا أعرف ما إن كانت الشدة أفضل طريقة للفوز على برشلونة. علينا تقديم مباراة متكاملة هجوميا ودفاعيا، مع ضغط في الهجمات المرتدة. المفتاح للفوز على برشلونة ليس الشدة وإنما تقديم مباراة متكاملة».

وعن عودة النجم كريم بنزيمة للمشاركة، قال المدرب «بنزيمة عاد. إنه يمنحنا الكثير من الثقة في النصف الثاني من الموسم، وأراه متحمسا ويتدرب جيدا. إنه عنصر مهم جدا بالنسبة لنا».