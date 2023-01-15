شكرا لقرائتكم خبر الهلال يسعى للتخلص من نكسة «الثاني» في العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وسيعمل فريق الهلال على نفض جناحيه في لقاء اليوم بعد أن واصل انتكاساته الفنية والبدينة في الحصص الثانية للقاءات الثلاثة التي باتت مطمعا للمنافسين، ويطمح مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز بالرغم من حالة النقص لديه لدواعي الإصابات لتخطي متاعب ومصاعب فريق العدالة الذي بدأ يتحسن فنيا بعد التعاقد مع السلوفاكي مارتن سفيلا وتخطي الثلث الأول من الدوري بعد أن خطف نقطة ثمينة أمام الوحدة في الجولة قبل الماضية، وأتبعها في كسب ديربي الإحساء أمام الفتح مما منح الفريق النقطة الثامنة التي وضعته في المركز الـ14 في سلم ترتيب الدوري في رحلة البقاء للمرة الأولى في دوري المحترفين، والذي عاد إليه للمرة الثانية بعد غياب لم يدم طويلا في دوري يلو.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخط فريق الهلال الكروي الأول خطا جديدا عند الساعة الـ6 مساء، حين يواجه فريق العدالة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في إطار الجولة الـ13 لمنافسات دوري روشن للمحترفين، والخط الهلالي هذا المساء يتمثل في التخلص من مسببات الهبوط المفاجئ لأداء الفريق في الحصة الثانية وتوالي نزيف النقاط نحو المحافظة على اللقب الـ19، بعد أن بدأ بتحول أداء الفريق منذ مواجهة المنافس التقليدي فريق النصر باستثناء مواجهة الاتحاد التي كسبها بهدف، حيث توالى تراجع الفريق المخيف في مواجهتي ضمك والرائد الماضيتين، حيث يكون فيها الفريق متقدما بالنتيجة والسيطرة الفنية في الشوط الأول وفي الحصة الثانية ينقلب الحال ويحدث ما لم يكن في الحسبان، الهلال الذي جمع 26 نقطة وضعته في المرتبة الثالثة (قبل مواجهات أمس السبت) من بينها نقطة الرائد في اللقاء المقدم من الجولة الـ15 لمشاركة الفريق في بطولة الأندية العالمية بالمغرب خلال الفترة (1 ـ 11 فبراير المقبل) إذ يكاد الفريق يفقد الفوز ويقترب من خسارة النتائج التي باتت النقاط الثلاث بألف نقطة نظير التلاحق والتزاحم على عرش الصدارة مع الثلاثي النصر والاتحاد والشباب.وسيعمل فريق الهلال على نفض جناحيه في لقاء اليوم بعد أن واصل انتكاساته الفنية والبدينة في الحصص الثانية للقاءات الثلاثة التي باتت مطمعا للمنافسين، ويطمح مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز بالرغم من حالة النقص لديه لدواعي الإصابات لتخطي متاعب ومصاعب فريق العدالة الذي بدأ يتحسن فنيا بعد التعاقد مع السلوفاكي مارتن سفيلا وتخطي الثلث الأول من الدوري بعد أن خطف نقطة ثمينة أمام الوحدة في الجولة قبل الماضية، وأتبعها في كسب ديربي الإحساء أمام الفتح مما منح الفريق النقطة الثامنة التي وضعته في المركز الـ14 في سلم ترتيب الدوري في رحلة البقاء للمرة الأولى في دوري المحترفين، والذي عاد إليه للمرة الثانية بعد غياب لم يدم طويلا في دوري يلو.

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يسعى للتخلص من نكسة «الثاني» في العدالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.