ناصر العطية يقترب من لقب رالي دكار السعودية

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وتوّج لوب، بطل العالم للراليات 9 مرات (رقم قياسي)، بلقب المرحلة الـ13 بين الشيبة والهفوف، على مسافة 673 كلم، بينها 153 مرحلة خاصة، محطما الرقم القياسي السابق البالغ 5 مراحل متتالية، والمسجل باسم الفنلندي أري فاتانن في 1989.ويحتل لوب سائق برودرايف، الذي عانى صعوبات مطلع الرالي، المركز الثاني في الترتيب العام لفئة السيارات، بفارق كبير عن العطية سائق تويوتا، يبلغ ساعة و21 دقيقة. وخلافا للوب، يعتمد العطية استراتيجية آمنة وحذرة، بعد صناعة فارق كبير منذ عدة أيام. ووصل ناصر العطية ثانيا في مرحلة السبت، بفارق 5 دقائق و28 ثانية عن لوب.
وقال القطري «ما يهمني هو الفوز بالرالي. كان السباق رائعا لنا، يتعين علينا الآن جلب اللقب إلى البيت».
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