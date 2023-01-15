الرسوخ بطل لدوري الهواة في جدة

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وقد حقق الرسوخ اللقب بعد فوزه على فريق سلام الجامعة بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، بعد أن انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.وحصل لاعب فريق سلام الجامعة وسيم أحمد على جائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال لاعب فريق سلام الجامعة محمد حسن جائزة أفضل حارس، فيما حقق لاعب فريق الرسوخ فيصل عيد لقب هداف البطولة.
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