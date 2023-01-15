الرسوخ بطل لدوري الهواة في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم عادل الفقي، ومدير فرع وزارة الرياضة في منطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود فريق الرسوخ ببطولة دوري الرابطة بمحافظة جدة التي تنظمها الرابطة تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا أحمد عيد.

وقد حقق الرسوخ اللقب بعد فوزه على فريق سلام الجامعة بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، بعد أن انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وحصل لاعب فريق سلام الجامعة وسيم أحمد على جائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال لاعب فريق سلام الجامعة محمد حسن جائزة أفضل حارس، فيما حقق لاعب فريق الرسوخ فيصل عيد لقب هداف البطولة.