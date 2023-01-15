بعد حكم المحكمة الدستورية.. المستشار القانوني للنادي الأهلي يكشف مصير عبد الله السعيد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف هاني زهران، عضو فريق الدفاع عن عبدالله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، عن مدى تأثير حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يقضي ببطلان لائحة النظام الأساسي لـ مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وعدم دستورية المادة 69، على رفع الحجز علي أموال موكله.

وقال زهران، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء السبت، إن "حكم الدستورية العليا لا يعني رفع الحجز علي أموال عبد الله السعيد ولكنه يتعلق بعدم دستورية بعض مواد قانون الرياضة أبرزها بطلان تخويل اللجنة الأولمبية بإصدار لائحة مركز التحكيم والتسوية الرياضي".

وأضاف: "سنستخدم حكم المحكمة الدستورية العليا في الجلسات القادمة بالمحكمة لرفع أمر الحجز على أمواله في البنوك، ونحن بحاجة إلى الاستمرار في الإجراءات القانونية استنادًا إلى قرار الدستورية العليا، ونحن سنتحرك محليًّا ودوليًّا لرفع الحجز عن أموال عبد الله السعيد".

من جانبه، قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن "مركز التسوية والتحكيم الرياضي سيظل قائمًا في اللجنة الأولمبية المصرية، بعد حكم الدستورية العليا."

وأكد عثمان: "حكم عبد الله السعيد لا يزال قائمًا والأرجح أن المحكمة الدستورية لن تمس حكم مركز التحكيم والتسوية الرياضي حفاظًا على الحقوق القانونية التي صدرت."

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت، في وقت سابق، ببطلان لائحة النظام الأساسي لـ مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وعدم دستورية المادة 69، ليفتح باب التساؤلات حول مصير الأحكام التي أصدرها المركز منذ تأسيسه في العام 2017 بعد صدور قانون الرياضة.