الامارات | برايتون يصدم ليفربول في الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدم فريق برايتون ضيفه ليفربول وتغلب عليه 3 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم برايتون بهدف سجله سولومون مارش في الدقيقة 47 قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 53، قبل أن يسجل داني ويلبيك الهدف الثالث في الدقيقة 81.

ورفع برايتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد ليفربول عند 28 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة ثانية فاز ساوثهامبتون على إيفرتون 2 - 1.

وسجل هدفي ساوثهامبتون جيس وارد براوس في الدقيقتين 46 و78، فيما سجل هدفي إيفرتون أمادو أونانا في الدقيقة 39.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 15 نقطة في المركز العشرين الأخير، بفارق الأهداف خلف إيفرتون صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي مباراة ثالثة فاز نوتينجهام فورست على ليستر سيتي بهدفين نظيفين سجلهما بيرنان جونسون في الدقيقتين 56 و85.

ورفع نوتينجهام فورست رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفاز وولفرهامبتون على ويستهام بهدف نظيف سجله دانييل بودينسي في الدقيقة 48.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد ويستهام عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر.