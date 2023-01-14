بمشاركة محمد صلاح.. برايتون يلقن ليفربول درسًا قاسيًا بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى ليفربول هزيمة ثقيلة أمام مضيفه برايتون بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بيبنهما مساء، السبت، على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الشوط الأول من اللقاء سريعاً من جانب الفريقين، وأهدر لاعبو ليفربول وبرايتون العديد من الفرص، وكان الفريق الأزرق الأكثر خطورة على مرمى الريدز.

وألغت تقنية الفيديو "الفار" ركلة جزاء لصالح برايتون احتسبها حكم المباراة فى الدقيقة 42، بداعى وجود تسلل.

وفى الشوط الثاني، تمكن برايتون من تسجيل 3 أهداف عن طريق سولي مارش (هدفين) ودانى ويلباك، فى الدقائق 47، 53 و 81 من زمن المباراة.

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وتعد هزيمة ليفربول أمام برايتون هي الثانية على التوالى لرفاق النجم المصرى محمد صلاح، والسادسة خلال الموسم الحالى 2022 - 2023.

وبهذه النتيجة، رفع برايتون رصيده للنقطة 30 فى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد ليفربول عند 28 نقطة فى المركز الثامن، ويتصدر أرسنال برصيد 44 نقطة.

ودخل ليفربول مواجهة برايتون بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ماتيب، كوناتى، روبرتسون، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودى جاكبو، تشامبرلين.