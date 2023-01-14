شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلي يفزن على الجزيرة 91-65 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على فريق الجزيرة بنتيجة 91-65، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة مركز شباب الجزيرة، وقدم الفريق عرضًا قويًّا تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة طارق خيري.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح فى تحقيق الفوز في المباراة السابقة على فريق البنك الأهلي، بنتيجة 90-51، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات سلة الأهلي» مع نظيره سموحة، الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.