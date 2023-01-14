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شريف شعبان مدير الكرة بالإنتاج الحربى يعتذر عن عدم استكمال المهمة

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القاهرة - سامية سيد - اعتذر شريف شعبان، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، عن منصبه بعد فترة كبيرة قضاها مع الفريق منذ الموسم الماضى مكتفياً بالفترة الماضية.

وكان الإنتاج الحربى خسر مباراته أمس على ملعبه أمام النصر بهدف دون مقابل، ما أدى لتوقف رصيده عند 13 نقطة فى المركز الثانى عشر بجدول الترتيب.

ويعيش الإنتاج الحربى حالة من التخبط بالتعاقد مع أكثر من مدير فنى، آخرهم حسام عبد العال الذى فشل فى تحقيق النتائج المرجوة، وتداولت أخبار بالأمس باعتذاره عن عدم استكمال المهمة، إلا أن مجلس الإدارة تمسك ببقاء المدير الفني.  


شريف شعبان

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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