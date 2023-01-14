شكرا لقرائتكم خبر عن شريف شعبان مدير الكرة بالإنتاج الحربى يعتذر عن عدم استكمال المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر شريف شعبان، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، عن منصبه بعد فترة كبيرة قضاها مع الفريق منذ الموسم الماضى مكتفياً بالفترة الماضية.

وكان الإنتاج الحربى خسر مباراته أمس على ملعبه أمام النصر بهدف دون مقابل، ما أدى لتوقف رصيده عند 13 نقطة فى المركز الثانى عشر بجدول الترتيب.

ويعيش الإنتاج الحربى حالة من التخبط بالتعاقد مع أكثر من مدير فنى، آخرهم حسام عبد العال الذى فشل فى تحقيق النتائج المرجوة، وتداولت أخبار بالأمس باعتذاره عن عدم استكمال المهمة، إلا أن مجلس الإدارة تمسك ببقاء المدير الفني.