شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يدرس الزمالك من آخر 3 مواجهات فى الدورى قبل موقعة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، جهازه المعاون بتجهيز تسجيلات للثلاث مباريات الماضية لفريق الزمالك ببطولة الدورى الممتاز، والتي خاضها الفارس الأبيض أمام أسوان والداخلية والاتحاد السكندري، وشهدت خسارة وتعادلين، وذلك من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فى صفوف الزمالك، والطرق التى اعتمدت عليها الفرق المنافسة وساهمت فى تحقيق نتائج جيدة أمام بطل الدورى، وذلك قبل المواجهة التى ستجمعها الاثنين المقبل في نصف نهائي بطولة كاس مصر 2021 / 2022.

واسترجع جايمي باتشيكو ذكرياته مع الزمالك فى الفترة التي تولى فيها زمام القيادة الفنية، من أجل تحذير لاعبيه من عناصر القوة التى يتميز بها الفارس الأبيض، والعمل على استغلال نقاط الضعف التي يعاني منها المنافس، والتي قد تساعد بيراميدز في حسم اللقاء مبكرًا وحصد بطاقة التأهل لنهائي البطولة، والاقتراب أكثر من تحقيق اللقب الذي يسعي بيراميدز جاهدًا لتحقيق اي بطولة تضاف لسجلاته.

على الجانب الآخر، حدد باتشيكو فقرة خاصة للاعبين لتسديد ركلات الترجيح تحسبًا لوصول لقاء الزمالك لركلات الترجيح من أجل تحديد الفريق المتاهل للمباراة النهائية، كما قام مدرب حراس المرمي بتكثيف الجرعة التدريبية لأحمد الشناوي وشريف إكرامي وفقًا لدراسة لاعبي الزمالك وطرق تسديدهم لركلات الترجيح وكيفة التعامل معها بشكل متقن، حيث يرفض الجهاز الفني بقيادة باتشكيو ان يترك اي تفصيلة صغيرة للظروف ويرغب الجهاز في دراسة كافة جوانب المباراة.