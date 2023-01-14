شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبات مباراة الأهلى والمصرى الأخيرة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات بإشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقة فى رابطة الأندية، بالتنسيق مع الرابطة برئاسة أحمد دياب، عدداً من القرارات عقب مباراة الأهلى والمصرى الأخيرة بالدورى العام ضمن منافسات الأسبوع الـ13.

وتقرر تغريم النادى الأهلى 20 ألف جنيه للسباب الجماعى، و20 ألف جنيه أخرى لتجمع اللاعبين حول الحكم للاعتراض، فيما تغريم النادى المصرى 20 ألف جنيه للسباب الجماعى.