تغريم الزمالك وبيراميدز والإسماعيلى.. وإيقاف عبد الله السعيد مباراة واحدة

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القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات بإشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقة فى رابطة الأندية، بالتنسيق مع الرابطة برئاسة أحمد دياب، عدداً من القرارات بعد انتهاء الجولة الـ13 للدوري المصري الممتاز، وجاءت كالتالي:

الداخلية والبنك الأهلى

تغريم الداخلية 20 ألف جنيه للاعتراض الجماعى على الحكم

بيراميدز وفيوتشر

تغريم بيراميدز 20 ألف جنيه لسباب الجماهير، و20 ألف جنيه أخرى بسبب تجمع اللاعبين حول حكم المباراة للاعتراض.

إيقاف عبد الله السعيد مباراة واحدة بعد الطرد للإنذار الثانى.

تغريم عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بنادى فيوتشر 20 ألف جنيه لتأخر تسليم الاسكورشيت للحكم فى الموعد المحدد.

الإسماعيلى والمقاولون

تغريم الإسماعيلى 20 ألف جنيه للسباب الجماعى، و20 ألف جنيه أخرى للتجمع حول الحكم للاعتراض.

الزمالك والاتحاد

غرامة 20 ألف جنيه على الزمالك لعدم حضور فيريرا المدير الفنى المؤتمر الصحفى عقب المباراة.