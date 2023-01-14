مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على مانشستر سيتي ويحسم الديربي

المنامة - ياسر ابراهيم -

قلب مانشستر يونايتد الطاولة على ضيفه مانشستر سيتي وحقق فوزاً مثيراً عليه بهدفين مقابل هدف السبت في إطار المرحلة الـ20 من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وانتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف وفي الشوط الثاني دانت السيطرة بشكل كبير إلى مانشستر سيتي الذي نجح في إحراز الهدف الأول عن طريق جاك غراليش بضربة رأس رائعة في الدقيقة 60.



وواصل مانشستر يونايتد اعتماده على الهجمات المرتدة استغلالاً لسرعة مهاجمه ماركوس راشفورد والبديل أنتوني وبالفعل ومن هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة من كاسيميرو إلى برونو فيرنانديش الذي أسكنها الشباك بثقة محرزاً هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 78.



وانفجرت قدرات مانشستر يونايتد الهجومية خاصة بعد نزول البديل الشاب أليخاندرو غرانتشو الذي مرر كرة عرضية أرضية انقض عليها راشفورد محرزاً الهدف الثاني في الدقيقة 82.



ورفع مانشستر يونايتد رصيده بذلك إلى 38 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة خلف مانشستر سيتي الذي تجمد رصيده عند 39 نقطة.



(بي إن سبورت)

