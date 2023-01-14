شكرا لقرائتكم خبر عن التوجولي "ملابا" مرشح لتدعيم هجوم الأهلي فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو النادي الأهلي عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع التوجولي بينيل ملابا مهاجم اتحاد كلباء الإماراتي السابق فى صفقة انتقال حر لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فى ظل بحثه عن مهاجم أجنبي لتدعيم الخط الأمامي.

وانتهي عقد بينيل ملابا مع اتحاد كلباء فى 10 يناير الجاري، ويحق له التوقيع لأى نادٍ بالمجان فى الوقت الحالي، ويبلغ من العمر 31 عاما، ويجيد اللعب بكلتا قدميه ورأسه بشكل جيد.

يذكر أن ملابا كان هدفا للأهلي قبل عامين ولكنه لم يتمكن من التعاقد معه، قبل أن يصبح اللاعب حرا فى الانتقالات الشتوية الحالية، وتبلغ قيمته التسويقية، وفقا لموقع ترانسفير ماركت، 1.5 مليون يورو.

ويحمل ملابا الجنسيتين التوجولية والألمانية، ولعب لمنتخبي ألمانا للشباب تحت 19 و21، ويبلغ طوله 193 سم.

ولعب ملابا لـ9 أندية في مسيرته الكروية سواء في ألمانيا أو هولندا والإمارات، وأبرزهم أندية بورسيا مونشجلادباخ وهوفنهايم وبوخوم ودينامو دريسدن ونورمبيرج في ألمانيا وفينلو في هولندا واتحاد كلباء في الإمارات.

ويرحب ملابا بفكرة اللعب للأهلي وينتظر التفاوض معه بشأن المقابل المالي الذي سيحصل عليه ، لاسيما وأنه سينضم للقلعة الحمراء بالمجان حال رغب مسئولي الأهلي في ضمه خلال يناير الجاري.