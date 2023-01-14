شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم وجناح.. ثنائى أجنبى فى مرمى الأهلي خلال يناير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لتدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة أجنبية خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، وتعاقد الأهلي خلال يناير الجاري مع كل من: خالد عبد الفتاح قادماً من سموحة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع، ومحمد الضاوي "كريستو" قادماً من النجم الساحلي التونسي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ومروان عطية من الاتحاد السكندري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

وتتجه النية فى الأهلي لضم صفقتين أجنبيتين قبل غلق باب الانتقالات في يناير الجاري ، سيكونا مهاجم وجناح، ويرغب الأهلي فى الاستفادة من الصفقتين الأجنبيتين المُزمع حسمها خلال الأيام المقبلة فى بطولة العالم للأندية التى سيُشارك فيها الفريق بالمغرب خلال فبراير المقبل.

على صعيد آخر، نفى مسئولو الأهلي ما تردد خلال اليومين الماضيين حول تفكير النادي في التعاقد مع الإسباني بورخا ساينز جناح نادى جيرسون سبور التركي.

وشهدت الأيام الماضية تداول أنباء حول تفكير الأهلي فى التعاقد مع اللاعب الإسباني، وذكر موقع ajansspor التركي أن الأهلي تقدم بعرض مفاجئ لضم بورخا ساينز من ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ويبلغ بورخا من العمر 21 عاما وسبق له ولعب لأندية ديبورتيفو ألافيش وريال سراقسطة.

لكن مصدراً فى الأهلي ، قال إن هذا الأمر غير صحيح، موضحاً أن اللاعب الإسباني غير مُرشح للانتقال للقلعة الحمراء، وأن المعروضين على الجهاز الفني لاختيار أحدهم فى يناير الجاري ليس من بينهم بورخا ساينز، وشدد المصدر على أن مفاوضات الأهلي لتدعيم خط الهجوم أوشكت على الانتهاء بالتعاقد مع مهاجم جيد خلال الأيام المقبلة.

ويجيد بورخا اللعب فى مركزي الجناح الأيسر والأيمن، وانتقل لنادي جيرسون سبور الصيف الماضي مقابل أكثر من 2 مليون يورو، ولعب هذا الموسم بروخا ساينز 18 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.