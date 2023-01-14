شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيما نداى يستعد للعودة للزمالك بالمشاركة فى جزء من تدريب الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، مشاركة السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق في جزء من تدريبات الكرة.

وأدى إبراهيما نداي فقرة التدريبات الفنية مع باقي اللاعبين، ليقترب من العودة بشكل تدريجي للمشاركة بصورة كاملة في التدريبات الجماعية.

وكان نداي انتهى من البرنامج العلاجي الذي خضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان البرتغالى جوسفالدو فيريرا، خصص حصة تدريبية للاعبى فريقه من أجل إتقان تسديد ركلات الترجيح، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى مسابقة الكأس.

وخصص فيريرا فقرة فى التدريب اليومى، يقوم خلالها لاعبو الزمالك بتسديد ركلات الترجيح، كما استغل الجهاز الفنى هذه الفقرة لتدريب محمد عواد على التصدى لتلك الضربات، تحسبًا للجوء الفريقين لركلات الترجيح لتحديد المتأهل لنهائى الكأس.