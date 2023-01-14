شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يخصص حصة لتدريب لاعبى الزمالك على تسديد ركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تخصيص حصة تدريبية للاعبى فريقه من أجل إتقان تسديد ركلات الترجيح، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى مسابقة الكأس.
وخصص فيريرا فقرة فى التدريب اليومى، يقوم خلالها لاعبو الزمالك بتسديد ركلات الترجيح، كما استغل الجهاز الفنى هذه الفقرة لتدريب محمد عواد على التصدى لتلك الضربات، تحسبًا للجوء الفريقين لركلات الترجيح لتحديد المتأهل لنهائى الكأس.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، والمقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.
وكان جوسفالدو فيريرا اعقد جلسة مطولة مع أحمد مصطفى "زيزو"، شهدت الجلسة حديث مطول بين المدير الفني واللاعب، حول بعض المهام والأفكار الفنية المراد تنفيذها خلال المران الجماعي للفريق.
وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية، أمس، شهدت تطبيق العديد من الجمل الفنية بتعليمات من الجهاز الفني للفريق، وظهر الرباعي محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وسيف فاروق جعفر، وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه بصورة جيدة.