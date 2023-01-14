شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يخصص حصة لتدريب لاعبى الزمالك على تسديد ركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تخصيص حصة تدريبية للاعبى فريقه من أجل إتقان تسديد ركلات الترجيح، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى مسابقة الكأس.

وخصص فيريرا فقرة فى التدريب اليومى، يقوم خلالها لاعبو الزمالك بتسديد ركلات الترجيح، كما استغل الجهاز الفنى هذه الفقرة لتدريب محمد عواد على التصدى لتلك الضربات، تحسبًا للجوء الفريقين لركلات الترجيح لتحديد المتأهل لنهائى الكأس.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، والمقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.