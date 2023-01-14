شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ورابطة الأندية يجتمعان بلجنة الحكام برئاسة كلاتنبرج الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اجتماع مشترك بين مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، مع لجنة الحكام برئاسة الإنجليزي مارك كلاتنبرج الاثنين المقبل، فى الثانية ظهرًا، لمناقشة أوضاع التحكيم وسبل تطويره خلال المرحلة المقبلة، ومراجعة الأمور التحكيمية السابقة، ودراسة كيفية معالجتها.

واجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، مؤخراً، لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بملف التحكيم المصري.

وتناولت الجلسة جميع الأمور المتعلقة بالتحكيم فى مختلف درجات المسابقات المصرية، وأبلغ مجلس إدارة الاتحاد كلاتنبرج بشكاوى الأندية بخصوص مستوى التحكيم في مباريات الأسابيع الأخيرة، والسعي لتلافي تلك الأخطاء خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن التعاقد مع الحكم الإنجليزي الدولي السابق تم من أجل الاستعانة بخبراته للنهوض بالتحكيم المصري ورفع مستواه.

وأكد كلاتنبرج خلال الجلسة أن لجنة الحكام تصحح أخطاء التحكيم أولًا بأول، وأن الأخطاء التى حدثت لم تكن مؤثرة، كمان أن الفيديو الأسبوعي الذى يقدمه يستعرض بوضوح جميع الحالات التحكيمية البارزة، وأبلغ المجلس أنه سيجتمع بالحكام خلال الساعات المقبلة، من أجل مناقشات الحالات الخاصة بالأسبوع الماضي.

وأضاف كلاتنبرج أن أخطاء التحكيم تحدث فى جميع دول العالم، وخلال الجلسة وعد كلاتنبرج بتصعيد عدد من الحكام الشباب، وشدد على أنهم سيمثلون أمل التحكيم المصري في النسخة المقبلة لكأس العالم.

بدوره وعد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كلاتنبرج بتقديم كامل الدعم، وتوفير جميع احتياجات التحكيم، كما أوضح المجلس أن لجنة الحكام قد تشهد إضافة بعض العناصر خلال الساعات المقبلة من الخارج.