شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ورابطة الأندية يجتمعان بلجنة الحكام برئاسة كلاتنبرج الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد اجتماع مشترك بين مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، مع لجنة الحكام برئاسة الإنجليزي مارك كلاتنبرج الاثنين المقبل، فى الثانية ظهرًا، لمناقشة أوضاع التحكيم وسبل تطويره خلال المرحلة المقبلة، ومراجعة الأمور التحكيمية السابقة، ودراسة كيفية معالجتها.
وتناولت الجلسة جميع الأمور المتعلقة بالتحكيم فى مختلف درجات المسابقات المصرية، وأبلغ مجلس إدارة الاتحاد كلاتنبرج بشكاوى الأندية بخصوص مستوى التحكيم في مباريات الأسابيع الأخيرة، والسعي لتلافي تلك الأخطاء خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن التعاقد مع الحكم الإنجليزي الدولي السابق تم من أجل الاستعانة بخبراته للنهوض بالتحكيم المصري ورفع مستواه.
وأكد كلاتنبرج خلال الجلسة أن لجنة الحكام تصحح أخطاء التحكيم أولًا بأول، وأن الأخطاء التى حدثت لم تكن مؤثرة، كمان أن الفيديو الأسبوعي الذى يقدمه يستعرض بوضوح جميع الحالات التحكيمية البارزة، وأبلغ المجلس أنه سيجتمع بالحكام خلال الساعات المقبلة، من أجل مناقشات الحالات الخاصة بالأسبوع الماضي.
بدوره وعد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كلاتنبرج بتقديم كامل الدعم، وتوفير جميع احتياجات التحكيم، كما أوضح المجلس أن لجنة الحكام قد تشهد إضافة بعض العناصر خلال الساعات المقبلة من الخارج.