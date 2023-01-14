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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، السبت 14 يناير 2023، العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك يعلن انتقال يوسف أوباما إلى الحزم السعودى على سبيل الإعارة، سموحة يفسخ تعاقد الفلسطينى محمد باسم بالتراضى.
الزمالك يعلن انتقال يوسف أوباما إلى الحزم السعودى على سبيل الإعارة
أعلن نادي الزمالك عن انتقال يوسف أوباما لاعب الفريق إلى نادى الحزم السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
سموحة يفسخ تعاقد الفلسطينى محمد باسم بالتراضى
نجح مسئولو نادي سموحة فى التوصل لاتفاق مع الفلسطيني محمد باسم لاعب الفريق لفسخ التعاقد بينهما بالتراضي، بعدما خرج اللاعب من حسابات طارق العشرى وعدم الحاجة لخدماته فيما تبقى من الموسم.
يواجه ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، شبح الغياب عن الفريق فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المصرى الأخيرة بالدوري.
جدد عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى، طلبه بالرحيل عن القلعة الصفراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأكد اللاعب للمقربين منه أنه يرغب فى الرحيل لأى نادٍ قبل غلق باب القيد للهروب من أزماته المالية مع القلعة الصفراء.
بات النيجيري جون إيبوكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، على بعد خطوات من ارتداء قميص الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما اتفق مسئولو الناديين على كافة التفاصيل المادية ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد الاتفاق على طريق السداد.
كولر يحسم مصير عروض ربيعة وأشرف من الرحيل عن الأهلي
يحسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مصير العروض التى تلقاها رامي ربيعة وأيمن أشرف لاعبا الفريق الأحمر من أجل الرحيل عن النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لاسيما بعد اهتمام أكثر من نادٍ بضم اللاعبين، بخلاف ابتعادهما عن المشاركة مع الأهلي فى المباريات وخروجهما من حسابات المدرب السويسري.
فيريرا يجدد الثقة فى لاعبى الزمالك ويعيد فتوح للتشكيل الأساسى أمام بيراميدز