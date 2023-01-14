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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم، السبت 14 يناير 2023، العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، الزمالك يعلن انتقال يوسف أوباما إلى الحزم السعودى على سبيل الإعارة، سموحة يفسخ تعاقد الفلسطينى محمد باسم بالتراضى.

الزمالك يعلن انتقال يوسف أوباما إلى الحزم السعودى على سبيل الإعارة

أعلن نادي الزمالك عن انتقال يوسف أوباما لاعب الفريق إلى نادى الحزم السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. 

 

سموحة يفسخ تعاقد الفلسطينى محمد باسم بالتراضى

نجح مسئولو نادي سموحة فى التوصل لاتفاق مع الفلسطيني محمد باسم لاعب الفريق لفسخ التعاقد بينهما بالتراضي، بعدما خرج اللاعب من حسابات طارق العشرى وعدم الحاجة لخدماته فيما تبقى من الموسم.

 

يواجه ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، شبح الغياب عن الفريق فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المصرى الأخيرة بالدوري.

 

جدد عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى، طلبه بالرحيل عن القلعة الصفراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأكد اللاعب للمقربين منه أنه يرغب فى الرحيل لأى نادٍ قبل غلق باب القيد للهروب من أزماته المالية مع القلعة الصفراء.

بات النيجيري جون إيبوكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، على بعد خطوات من ارتداء قميص الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما اتفق مسئولو الناديين على كافة التفاصيل المادية ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد الاتفاق على طريق السداد.

كولر يحسم مصير عروض ربيعة وأشرف من الرحيل عن الأهلي

يحسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مصير العروض التى تلقاها رامي ربيعة وأيمن أشرف لاعبا الفريق الأحمر من أجل الرحيل عن النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لاسيما بعد اهتمام أكثر من نادٍ بضم اللاعبين، بخلاف ابتعادهما عن المشاركة مع الأهلي فى المباريات وخروجهما من حسابات المدرب السويسري.

 

فيريرا يجدد الثقة فى لاعبى الزمالك ويعيد فتوح للتشكيل الأساسى أمام بيراميدز

جدد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، الثقة فى لاعبيه قبل قبل مواجهة بيراميدز، المقرر لها بعد غدٍ الاثنين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نضف نهائي بطولة كأس مصر مشدداً عليهم بضرورة طى صفحة الدورى والتركيز على مواجهة الفريق السماوى، خصوصاً أنه لا بديل فيها عن الفوز لأن الخاسر فيها سيودع البطولة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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