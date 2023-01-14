7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

نجح مسئولو نادي سموحة فى التوصل لاتفاق مع الفلسطيني محمد باسم لاعب الفريق لفسخ التعاقد بينهما بالتراضي، بعدما خرج اللاعب من حسابات طارق العشرى وعدم الحاجة لخدماته فيما تبقى من الموسم.

يواجه ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، شبح الغياب عن الفريق فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المصرى الأخيرة بالدوري.

جدد عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى، طلبه بالرحيل عن القلعة الصفراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأكد اللاعب للمقربين منه أنه يرغب فى الرحيل لأى نادٍ قبل غلق باب القيد للهروب من أزماته المالية مع القلعة الصفراء.

بات النيجيري جون إيبوكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، على بعد خطوات من ارتداء قميص الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما اتفق مسئولو الناديين على كافة التفاصيل المادية ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد الاتفاق على طريق السداد.