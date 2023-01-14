شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب تستحق المتابعة فى الكرة المصرية.. أبرزها يوسف أسامة نبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرز الموسم الحالى من الدوري المصري تألق أكثر من موهبة شابة، ولمع اسمهم فى الدوري المصري، خاصة منهم من تألق مع بداية الدوري وقدموا مستويات متميزة، وأظهر قدرات كبيرة، ويبعث برسالة بقدوم موهبة جديدة للملاعب المصرية.

يوسف أسامة نبيه

من بين هذه المواهب يوسف أسامة نبيه، أحد نجوم ميت عقبة المرتقب تألقهم في الفترة المقبلة، خاصة أنه ينتمي لأسرة كروية بامتياز، فهو نجل أسامة نبيه نجم الزمالك الأسبق، وانتماؤه للقلعة البيضاء وتدرجه فى الناشئين ساعده على التأقلم سريعًا والاندماج مع زملائه داخل الملعب.

يوسف يحلم بتكرار إنجاز محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي بعدما حقق الفرعون المصري العديد من الأرقام القياسية، كما يحلم أيضًا بحصد البطولات مع القلعة البيضاء خاصة الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

عبد الرحمن مجدي

من أمهر الأجنحة الهجومية في الدوري المصري، ويعد حجرًا أساسيًا في ناديه الإسماعيلي وفي المنتخب الأولمبي، ويبلغ من العمر 23 عاما.

ويمتاز عبد الرحمن مجدي بقدرته الفائقة على المراوغة والتسديد من خارج منطقة الجزاء، ويعد أقرب للرحيل عن نادي الاسماعيلي بنهاية الموسم الجاري.

إبراهيم عادل

من أهم اللاعبين الشباب فى الكرة المصرية فى سن الـ20 عاما، حيث يحرج أقوى الأسماء فى فريقه بيراميدز ويفرض نفسه بقوة منذ نهاية الموسم الماضي.

إبراهيم عادل بفضل جودته وموهبته الواضحة تمكن من فرض نفسه لاعبا مهما وأساسيا على نجوم كبار فى كثير من الأحيان.

رأفت خليل

فرض نفسه كأحد أفضل المواهب بقطاع الناشئين في الأهلي، بعدما حصد جائزة هداف فريق مواليد 2003 وهداف بطولة الجمهورية عن الموسم الماضي، برصيد 20 هدفًا.

كما أن رأفت خليل كان أحد نجوم فريق الأهلي مواليد 2003 بالموسم قبل الماضي، بعدما ساهم بـ 16 هدفًا مع الفريق، بواقع إحراز 12 هدفًا وصناعة 4 آخرين.

وتمكن رأفت خليل في إحدى المباريات التي توهج بها وعبر عن قدراته، قاد الأهلي للفوز على بيراميدز بنتيجة 4-1، ليوقع على الهاتريك في شباك السماوي.