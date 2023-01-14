شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي للمشاركة فى كأس العالم للأندية خلال شهر فبراير المقبل بالمغرب، ورغم أن الفريق يخوض عدة مباريات قوية الأيام المقبلة ببطولة الدوري وكأس مصر، إلا أن مونديال الأندية يحظى باهتمام كبير داخل القلعة الحمراء حيث يتم الترتيب له حالياً.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

ونستعرض في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بهذا الحدث، خاصة فيما يتعلق بقرعة البطولة، وقائمة الفريق فى مونديال الأندية.

س: متى وأين تقام بطولة كأس العالم للأندية النسخة الجديدة؟

ج: تستضيف المغرب بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.

س: ما هو موعد أول مباراة للأهلي في كأس العالم للأندية؟

ج: يلعب الأهلي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي 1 فبراير المقبل فى ضربة البداية بالبطولة.

س: وماذا عن تفاصيل قرعة بطولة العالم للأندية وموقف الأهلي؟

ج: أقيمت قرعة كأس العالم للأندية ظهر أمس وأسفرت عن مواجهة الأهلي مع أوكلاند سيتي، ثم يواجه المتأهل من هذه المباراة الافتتاحية مع فريق سياتل ساوندرز، بطل أمريكا الشمالية، 4 فبراير المقبل، كما أسفرت القرعة عن مواجهة محتملة للأهلى مع ريال مدريد الإسبانى، حال تخطى أوكلاند سيتي، ثم التغلب عن فريق سياتل الأمريكي فى ربع النهائي.

وفيما يلى نتائج قرعة كأس العالم للأندية..

الأهلي × أوكلاند سيتي (الدور الأول) 1 فبراير

سياتل × الفائز من الأهلي وأوكلاند (ربع النهائي) 4 فبراير

الوداد المغربي × الهلال السعودي (ربع النهائي) 4 فبراير

نصف النهائي

فلامنجو ×الفائز من الوداد والهلال 7 فبراير

ريال مدريد × الفائز من سياتل و(الأهلي وأوكلاند) 8 فبراير

س: وماذا عن قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية؟

ج: الأهلي أرسل قائمة بـ32 لاعباً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 9 يناير الجارى، ويحق له قيد 35 لاعباً، أى أن القائمة مازال فيها 3 أماكن شاغرة بجانب حرية الاستبدال حتى يوم 30.

س: وهل تم قيد الصفقات الجديدة فى كأس العالم للأندية؟

ج: تم قيد خالد عبد الفتاح القادم من سموحة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة ومروان عطية القادم من الاتحاد لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم فيما تم تأجيل قيد محمد الضاوي كريستو القادم من النجم الساحلي التونسي حيث تم إرسال القائمة الأوّلية قبل وصول البطاقة الدولية للاعب ، لكن الأهلي يمتلك الوقت الكافي لقيد لاعب النجم الساحلي السابق حيث تُتيح لوائح البطولة باستبدال أو قيد أي لاعب قبل 30 يناير الجاري.