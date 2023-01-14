الفوز بالقمة والتأهل لنهائى سوبر الطائرة.. جمعة الأفراح لفرق الأهلى بالملاعب

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب الزمالك على ملعبه، فى المباراة التى أقيمت أمس الجمعة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

المباراة شهدت تفوقًا كبيرًا للاعبي الأهلي بفضل الهجمات المنظمة والرميات الثلاثية والاختراق من الأجناب والعمق وتسجيل النقاط بنجاح، لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 92-64.

أقيمت المباراة على صالة نادي الزمالك، وتسيدها «رجال سلة الأهلي» في ظل الأداء المميز والقيادة الفنية الرائعة من جانب الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق.

الفترة الأولى انتهت بتفوق الفريق بنتيجة 27-15، ثم واصل الفريق تفوقه لينهي الفترة الثانية متقدمًا بنتيجة 48-23، وجاءت الفترة الثالثة قوية، لكن الفريق استمر في فرض سيطرته لينهيها في المقدمة بنتيجة 67-45، ثم جاءت الفترة الرابعة والأخيرة لتنتهي بفوز الفريق بالمباراة بنتيجة 92-64، ليواصل «رجال سلة الأهلي» التفوق في البطولة.

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي على وادي دجلة بثلاثة أشواط مقابل شوط، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس، الجمعة، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر. أقيمت المباراة في الثانية ظهرا على صالة المقاولون العرب، وقدم خلالها فريق سيدات طائرة الأهلي عرضا مميزا وسيطر على مجريات اللعب طوال اللقاء، واستطاع الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط. وجاءت الأشواط كالتالي: 20-25، 25-20، 25-18، 25-14. وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق سبورتنج بنتيجة 3-2، ضمن منافسات البطولة. «سيدات طائرة الأهلي» يتأهل إلي نهائي كأس السوبر