الأهلى يستعيد بيرسى تاو فى مباراة سموحة بكأس مصر

القاهرة - سامية سيد - يخطط السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى للاستعانة بجهود الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع ألعاب الفريق فى مباراة سموحة، المقرر لها السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر، وذلك كبديل فى الشوط الثانى ضمن خطة تجهيز اللاعب للعودة للمشاركة بشكل أساسى فى المباريات المقبلة بعد التعافى من الإصابة.

وشارك بيرسى تاو فى مركز المهاجم بمباراتى غزل المحلة والاتحاد السكندري بالدوري، ونجح فى تسجيل هدفين بواقع هدف فى كل مباراة ليقود المارد الأحمر للاحتفاظ بالعلامة الكاملة على عرش أندية الدوري المصري، قبل أن يتعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية فى مباراة زعيم الثغر.

ويرى كولر أن بيرسى تاو يتمتع بإمكانيات متميزة تدفعه للتألق في مركز رأس الحربة الذى عانى طوال الفترة الماضية من تراجع أداء الثنائى محمد شريف وشادى حسين قبل أن يجد المدرب السويسرى ضالته في النجم الجنوب أفريقى.

وإجمالا شارك بيرسى تاو في 38 مباراة مع الأهلى بإجمالى 2415 دقيقة لعب سجل خلالها عشرة أهداف وصنع ستة أخرى.

يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لخوض مباراة جديدة أمام سموحة فى كأس مصر، بعدما انتهت مباراته أمام المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بالتعادل السلبى.