شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف موقف محمد الشامى من مباراة الطلائع بعد كدمة السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد الشامي، جناح الإسماعيلي، لكدمة فى عضلة السمانة على خلفية مشاركته في لقاء المقاولون العرب أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر ببطولة الدوري الممتاز.

صرح بذلك الدكتور مجدي باز رئيس الجهاز الطبي، موضحاً أن تلك الإصابة لن تُبعده عن مواجهة طلائع الجيش المقبلة.

ومنح أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، لاعبيه راحة من التدريبات اليوم السبت على أن يستأنف الفريق تدريباته غداً الأحد.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الطلائع فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.