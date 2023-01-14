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موعد مباراة ليفربول وبرايتون اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف برايتون، نظيره ، في الخامسة، مساء اليوم السبت، في الجولة الثامنة عشر لبطولة الممتاز.

ليفربول، صاحب الأرض، يدخل المباراة وهدفه تناسي الكبوات المتواصلة التي يتعرض لها في الدوري الإنجليزي، والتي كان آخرها الخسارة أمام برينتفورد، ١_٣، الجولة الماضية.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون
كوستاس تسيميكاس - جو جوميز - جويل ماتيب - ترنت ألكساندر آرنولد
فابيو كارفاليو - فابينيو - جيمس ميلنر
داروين نونيز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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