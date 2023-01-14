موعد مباراة ليفربول وبرايتون اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف برايتون، نظيره ليفربول، في الخامسة، مساء اليوم السبت، في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول، صاحب الأرض، يدخل المباراة وهدفه تناسي الكبوات المتواصلة التي يتعرض لها في الدوري الإنجليزي، والتي كان آخرها الخسارة أمام برينتفورد، ١_٣، الجولة الماضية.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون

كوستاس تسيميكاس - جو جوميز - جويل ماتيب - ترنت ألكساندر آرنولد

فابيو كارفاليو - فابينيو - جيمس ميلنر

داروين نونيز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.