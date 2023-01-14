شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحذر لاعبى فاركو من الأخطاء الدفاعية قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر إيهاب جلال، المدير الفني لنادى فاركو، لاعبيه من خطورة الأخطاء الدفاعية التى يقعون فيها وتكلفهم أهدافا ساذجة فى المباريات الأخيرة بالدورى، وتسببت فى خسارة الفريق البرتقالى نقاطا سهلة ومؤثرة فى جدول المسابقة.

وأكد إيهاب جلال أن اهتزاز شباك فاركو بـ12 هدفاً فى 13 مباراة معدل كبير للغاية، لاسيما أن الفريق يكون متقدماً ويستقبل هدف التعادل ثم الخسارة.

ويستعد فاركو لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فاركو مع سيراميكا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري، ويحتل فاركو المركز الحادى عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في سبعة مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 12.

وطالب إيهاب جلال لاعبيه ببداية تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول الدوري والبحث عن استعادة الانتصارات بداية من المحطة المقبلة بالدوري.

وتعاقد مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار مع إيهاب جلال ليكون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادى خلفا للبرتغالى نونو الميدا الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج.