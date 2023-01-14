شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يكثف محاولاته للإبقاء على شبانة لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى مسئولو فريق سموحة محاولات مكثفة مع مسئولى الزمالك، من أجل الإبقاء على محمود شبانة مدافع الفريق مع الفريق لنهاية الموسم، وعدم قطع الإعارة فى هذا التوقيت.

وطلب طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، من مسئولى الزمالك عدم استعادة محمود شبانة وتركه مع الفريق السكندري لنهاية الموسم، إلا أن مسئولي الزمالك أكدوا أن البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك هو الذى سيقرر لأنه هو الأعلم باحتياجاته.

وكان مسئولو الزمالك أكدوا أن محمود شبانة سيعود للفريق بعد مواجهة سموحة والأهلى في نصف نهائي كأس مصر، بعد دفع مليون جنيه للفريق السكندرى.

ويواصل فريق سموحة بقيادة طارق العشرى تدريباته اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة فريق الأهلى، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى نصف نهائي كأس مصر لكرة القدم.

وعاد فريق سموحة للتدريبات أمس، الجمعة، بعد إجازة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى والتى أقيمت باستاد الإسكندرية.

ويسعى طارق العشرى لتحفيظ اللاعبين خطة لعب الأهلى، من أجل تحقيق المفاجأة أمام الأهلى والعبور إلى نهائى كأس مصر والاقتراب من تحقيق بطولة مع سموحة.

ويعمل طارق العشرى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام طلائع الجيش حتى لا تحدث أمام الأهلى، خاصة أن المباراة لا تحتمل التعويض، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الوصول إلى المباراة النهائية.

وتأهل فريق سموحة لنصف النهائى بعد الفوز على منتخب السويس بهدفين نظيفين، فى المقابل تأهل الأهلى إلى هذا الدورى بعد الفوز على المقاولون العرب بركلات الترجيح 4/ 3 بعد التعادل 1/ 1 فى المباراة.