شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر تعديل موعد سفر الأهلى للمغرب للمشاركة فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل السفر للمغرب للمشاركة فى كأس العالم للأندية لمدة 24 ساعة، ليصبح السفر 29 يناير الجاري بدلاً من 28 الشهر ذاته.

الأهلي قرر فى البداية السفر للمغرب يوم 28 يناير لخوض منافسات البطولة العالمية التي يستهلها بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي 1 فبراير المقبل، قبل أن يتراجع ويستقر على السفر 29 من الشهر ذاته، بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وطلب كولر من إدارة الأهلي السفر قبل بدء منافسات مونديال الأندية بـ72 ساعة فقط، وهو ما استجاب له مسئولو النادي وقرروا تعديل موعد السفر ليكون يوم 29 بدلاً من 28.

وأقيمت قرعة كأس العالم للأندية ظهر أمس، الجمعة، وأسفرت عن مواجهة الأهلي مع أوكلاند سيتي فى المباراة الافتتاحية 1 فبراير المقبل ، ثم يواجه المتأهل من المباراة الافتتاحية مع فريق سياتل ساوندرز، بطل أمريكا الشمالية، يوم 4 فبراير المقبل ضمن فعاليات الجولة الثانية لكأس العالم للأندية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة محتملة للأهلى مع ريال مدريد الإسبانى، حال تخطى أوكلاند سيتي، ثم التغلب عن فريق سياتل الأمريكي فى ربع النهائي.

وفيما يلى نتائج قرعة كأس العالم للأندية :

الأهلي × أوكلاند سيتي (الدور الأول) 1 فبراير

سياتل × الفائز من الأهلي وأوكلاند (ربع النهائي) 4 فبراير

الوداد المغربي × الهلال السعودي (ربع النهائي) 4 فبراير

نصف النهائي

فلامنجو ×الفائز من الوداد والهلال 7 فبراير

ريال مدريد × الفائز من سياتل و(الأهلي وأوكلاند) 8 فبراير

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى حيث تواجد فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج بطل مصر وأفريقيا السابق في مونديال الأندية، حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات، أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.