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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف إلى القنوات الناقلة لمباراة كأس موسم الرياض 2023 بمشاركة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة كأس موسم الرياض 2023 بمشاركة ميسي ورونالدو

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى العاصمة السعودية الرياض، يوم 19 يناير/ كانون ثان الحالي، لمتابعة المباراة المرتقبة بين الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتقام المباراة على هامش موسم الرياض، ومن المنتظر أن تشهد مشاركة الأسطورتين ميسي ورونالدو.

ميسي يدافع عن قمصان باريس سان جيرمان، بينما انضم رونالدو مؤخرا إلى النصر السعودي في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي، ومن المتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا غفيرا.

أعلنت قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الحصول على حقوق نقل مباراة كأس موسم الرياض بمشاركة ميسي ورونالدو.

وكتب الحساب الرسمي بموقع "تويتر"، أن "قنوات beIN SPORTS تنال حقوق بث مباراة كأس موسم الرياض 2023 بين فريق نجوم الهلال والنصر، وباريس سان جيرمان".

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة بفارق الصبر، تحديا جديدا يجمع بين رونالدو وميسي بعد مسيرة حافلة بينهما على مدار السنوات الماضية، خاصة خلال فترة وجودهما مع ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين تواليا.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن ميسي ربما يلحق بالنجم البرتغالي إلى الدوري السعودي خلال صيف 2023، في ظل رغبة الاتحاد والهلال في التعاقد معه.