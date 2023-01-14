«تنفيذ طلبي وتصوير الفيديو» .. مرتضى منصور: مهلة 6 أيام لـ «كهربا»

الشارقة - اميمة ياسر - رحب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بحل أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي مع القلعة البيضاء، والموافقة له على تقسيط الغرامة الموقعة عليه من المحكمة الرياضية الدولية.

وأكد رئيس الزمالك أنه ما زال متمسكا بخروج اللاعب بفيديو يوضح فيه من حرضه على الهروب من الزمالك في وقت سابق.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه إذا نفذ كهربا طلبه ووافق على توضيح الحقيقة للرأي العام، سيوافق على تقسيط الغرامة.

وتابع رئيس الزمالك : سأمنح محمود عبد المنعم كهربا مهلة لمدة 6 أيام، أما السداد أو تنفيذ طلبي وتصوير الفيديو.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، تلقى خطابًا من نظيره الدولي خلال الساعات الماضية، يمنح كهربا مهلة 6 أيام من أجل إرسال أسباب عدم سداد الغرامة المستحقة عليه للزمالك، مع تحديد جلسة جديدة يوم 2 فبراير المقبل.