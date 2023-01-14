قرار عاجل من كابتن «ميدو» لإنقاذ برازيل مصر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن أحمد حسام ميدو، مدرب الإسماعيلي، تصعيد 4 لاعبين من ناشئي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو في تصريحات إذاعية: “الفترة المقبلة ستشهد تصعيد 4 لاعبين من فريق الناشئين”.

وأضاف: "نحتاج إلى الدعم والمساندة ونحتاج إلى توفيق، فضلا عن عدالة تحكيمية".

واختتم حديثه قائلا: "الإسماعيلي يملك باك ليفت اسمه عبد الوهاب سيكون أساسيا في منتخب مصر خلال الـ 15 عاما المقبلة".

وخسر الإسماعيلي أمام المقاولون بنتيجة (3-1)، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز، ليبقى الدراويش في المركز الأخير بالدوري المصري، برصيد 7 نقاط فقط.

في المقابل، صعد المقاولون العرب إلى المركز الخامس، برصيد 21 نقطة.