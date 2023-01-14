محمد صلاح يقود الهجوم .. تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد نادي ليفربول لمواجهة برايتون، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويريد الليفر مصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام برينتفورد في الجولة الماضية من البريميرليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، والابتعاد بشكل كبير عن دائرة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم حيث الفارق بينه وبين المتصدر أرسنال 16 نقطة.

ويعاني ليفربول من عدة غيابات بسبب الإصابة أبرزهم فيرجيل فان دايك، داروين نونيز، روبرتو فيرمينو، دييجو جوتا ولويس دياز.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة برايتون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: تريند ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – إبراهيما كوناتي – أندري روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون – فابينيو – تياجو ألكانتارا

خط الهجوم : محمد صلاح – كودي جاكبو – أوكسيد تشامبرلين