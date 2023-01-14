شكرا لقرائتكم خبر عن 894 هدفاً فى الجولة الأولى ببطولة العالم لكرة اليد.. إحصائيات لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد منتخب مصر لكرة اليد أول نقطتين فى المجموعة السابعة ضمن منافسات بطولة العالم لليد المقامة حاليا فى بولندا والسويد، بعد الفوز على كرواتيا بنتيجة 31 / 22 فى ضربة البداية التى أقيمت مساء الجمعة.

وشهدت الجولة الأولى فى بطولة العالم تسجيل 894 هدفاً على صعيد 16 مباراة، وجاء منتخب الدنمارك فى المرتبة الأولى كأقوى هجوم برصيد 43 هدفاً، ومنتخب السويد أقوى دفاع بـ18 هدفا.

أكثر عدد تصويبات على المرمى 56 تصويبة من نصيب منتخب الدنمارك وأقل عدد تصويب برصيد 37 تصويبة فرنسا ومونتنيجرو.

أكثر فريق سجل من الـ 9 امتار منتخب الدنمارك برصيد 14 هدفا، بينما أكثر فريق سجل من رميات الجزاء المجر والدنمارك برصيد 6 أهداف وأقل فريق مصر وتونس هدف لكل منهما.

ويطمح منتخب الفراعنة لتحقيق الفوز فى لقاء غدٍ أمام المغرب بعد اقتناص أول نقطتين فى المجموعة على حساب كرواتيا بالفوز بنتيجة 31 / 22 وسط تألق ملحوظ للثنائى على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة و الحارس كريم هنداوى.

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن أنياب الفراعنة فى ضربة البداية بتحقيق الفوز فى أول المشوار للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.

وتوجه منتخب اليد إلى السويد الأربعاء قادما من معسكر فرنسا الذى شهد تحقيق الفوز على التشيك وديا والخسارة أمام صاحب الأرض بفارق هدف.

تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من :حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) ودخل شادى خليل فى القائمة بدلاً من أحمد خيرى حتى عودة خيرى من الإصابة.

يقع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة بجانب منتخبات – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض منتخب اليد ثالث مواجهاته فى ختام المجموعة السابعة أمام منتخب الولايات المتحدة الأ مريكية 17 يناير فى تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.