شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى تحت قياده مديره الفنى الصربى زوران إلى التدريبات اليوم السبت عقب انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمده 48 ساعه بعد التعادل السلبى أمام الزمالك فى الجوله الـ13 من الدورى والتى أقيمت على ملعب برج العرب.

ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهه البنك الأهلى الخميس المقبل فى اللقاء الذى يجمع الفريقين بالقاهرة ضمن منافسات الاسبوع الـ14 لمسابقة الدوري.

وأعطى زوران تعليماته للجهاز الطبى بنادى الاتحاد السكندري، بضروره تجهيز الثلاثى المصاب المهدى سليمان ومحمود علاء والسيد سالم وتقديم تقرير عن حالة كل لاعب قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وتشهد تدريبات الاتحاد السكندري، اليوم ظهور الثنائى المعار من الأهلى محمد محمود وعمار حمدى عقب انتهاء تسجليهما بالقائمة وأعرب زوران عن سعادته بانضماهما، مؤكدا أنهما إضافه قويه للفريق.