شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد جهود محمد عبد المنعم فى مباراة سموحة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على إعادة محمد عبد المنعم مدافع الفريق لتشكيل الأحمر فى مباراة سموحة المقرر لها السادسة مساء الثلاثاء المقبل بنصف نهائى كأس مصر باستاد القاهرة الدولي.

ويعود محمد عبد المنعم لتشكيل الأهلى بعدما غاب عن مباراتى إنبى والمصري بالدوري بسبب الإصابة، حيث أنهى اللاعب برنامجه التأهيلى الذي خضع له للتعافي من إجهاد العضلة الخلفية، وأدى اللاعب فقرات بدنية في الجيم، قبل أن يواصل فقرات التأهيل في ملعب مختار التتش، في إطار تجهيزه للمباريات المقبلة.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن حالة عبد المنعم مطمئنة، وسوف يتواجد بصورة طبيعية ضمن حسابات الجهاز الفني خلال المباراة القادمة.

وتمثل عودة محمد عبد المنعم إضافة كبيرة لخط دفاع الاهلى الذى يعانى من غياب ياسر إبراهيم بسبب الاصابة فى العضلة الضامة

قرر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، منح راحة للاعبين اليوم، السبت، على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد المقبل ‏لمواصلة التحضير لمباراة سموحة.‏

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة مارسيل كولر صفحة مباراة المصري البورسعيدى التى أقيمت مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل السلبى.