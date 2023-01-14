شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: حسام عبد العال لم يتقدم باستقالته والفريق يعانى سوء توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف شعبان، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الإنتاج الحربى، أن حسام عبد العال المدير الفني للفريق لم يتقدم باستقالته حتى الآن، ومستمر فى القيادة الفنية خلال الفترة الحالية.

وقال شريف شعبان، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن حسام عبد العال مدير فني كيير ويواجه سوء توفيق فى الفترة الحالية فى النتائج، وهو من أفضل المدربين الذين تعاقدنا معهم، وأتمنى له التوفيق معنا فى المباريات المقبلة.

وسقط فريق الإنتاج الحربى أمام النصر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني.

ويحتل فريق الإنتاج الحربى المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، جمعها من 14 مباراة، وفاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 13.

ويلتقى الإنتاج الحربى مع الإعلاميين فى الجولة الخامسة عشرة من مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني المقرر لها الجمعة المقبل.