شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة واحدة تفصل مصطفى عسل عن صدارة التصنيف العالمى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، قريباً للغاية من التقدم إلى صدارة التصنيف العالمي، وذلك بعدما تأهل نجم الأهلي الشاب إلى نصف نهائي بطولة هيوستن للاسكواش، والتى تستضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 11 إلى 16 يناير الجارى، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 110 آلاف دولار.

ويغيب عن تلك البطولة على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش حتى الآن، بسبب إصابته فى الركبة التى أثرت على مشاركته فى البطولات الأخيرة وتسببت فى توقف أرقامه على القمة.

وفى حال تأهل مصطفى عسل للمباراة النهائية ببطولة هيوستن سيتصدر لاعب الأهلي التصنيف العالمي مباشرة نتيجة زيادة رصيده من النقاط.

ويلتقى مصطفى عسل مع مواطنه مروان الشوربجي فى مباراة الدور نصف النهائي ببطولة هيوستن والتي تجمع اللاعبين مساء اليوم لتحديد أحد طرفى المباراة النهائية للبطولة، ويكفى مصطفى عسل التأهل فقط لتصدر التصنيف العالمى.

وفاز مصطفى عسل في مباراة الدور ربع النهائي على منافسه الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 57 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-7, 11-8.

كما فاز مروان الشوربجي على منافسه الفرنسي جرجور مارش بنتيجة 3ـ0 فى مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 11-9.