شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يصحح أخطاء لاعبى الإسماعيلى بعد ثلاثية ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف أحمد حسام ميدو، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة المقاولون العرب بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتى خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويرغب ميدو تلافى هذه الأخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدورى.

ويعمل ميدو على دراسة مباريات الطلائع فى الدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق. ووجه ميدو تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة الطلائع، مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الطلائع المقرر لها الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

في سياق آخر، رفض أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني للإسماعيلي، الرحيل عن منصبه، مؤكدا أن الجهاز الفني يقاتل من أجل مصلحة الدراويش وينقصه فقط التوفيق.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول الدوري برصيد 7 نقاط، عقب خسارته أمام ضيفه المقاولون العرب بنتيجة 1-3 في الجولة الثالثة عشر.

وقال ميدو إن فريقه بحاجة لاستعادة الانتصارات بفوز وحيد لبدء سلسلة الانتصارات، مؤكدا أن الفوز سيغير كل شيء للأفضل.

وأوضح أن الفريق تطور أداءه في الشوط الأول وظهر بصورة جيدة والجميع شاهد تطور اللاعبين ولكن الفريق لم يستغل الفرص التي سنحت له وعانى من أخطاء تحكيمية.

وأكد أن الحكم محمد الحنفي لم يحتسب ضربة جزاء واضحة للإسماعيلي، بسبب لمسة يد ضد الأوغندي فاروقا لاعب المقاولون، موضحا أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي واضح.

وأضاف: "لاعب المقاولون فاروقا اعترف لي بأن الكرة لمست يده، اللاعب نفسه يعلم أنها ضربة جزاء ولكن الحكم لم يحتسبها لنا وهو أمر غريب".