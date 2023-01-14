شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة سموحة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بالاستعداد الجيد لمباراة سموحة بحثاً عن تخطى هذه العقبة والتأهل لنهائى كأس مصر لمصالحة الجماهير الغاضبة من معاودة نزيف النقاط فى الدوري بالتعادل السلبى مع المصرى البورسعيدى فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

وحذر كولر لاعبيه من صعوبة مباراة سموحة، لاسيما أن مباراة الفريقين الأخيرة بالدوري لم تنجح خلالها محاولات لاعبو الأهلى لهز شباك الفريق السكندري وانتهت بالتعادل السلبى.

وطالب كولر لاعبيه بتوخى الحذر من مباراة سموحة لأنها تأتى ضمن بطولة كأس مصر المعروفة بالمفاجآت مشدداً على ضرورة حسم اللقاء مبكراً لتفادى الخروج من البطولة .

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة مارسيل كولر صفحة مباراة المصري البورسعيدى التى أقيمت مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل السلبى

وبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها السادسة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

وخاضت العناصر التى شاركت فى مباراة المصري البورسعيدى بشكل أساسى تدريبات استشفائية أمس منعاً للإجهاد، فيما خاض البدلاء والمستبعدون مرانا قوياً باستاد التتش صباح أمس الجمعة.

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها الأثنين المقبل الفائز من مباراة الأهلى وسموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل فى نهائي كأس مصر.