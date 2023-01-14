شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقى يواصل التأهيل على البحر للعودة لتدريبات المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض كريم العراقي، ظهير أيمن النادي المصري، برنامجاً تأهيلياً على شاطئ البحر، وذلك بعد إصابته بتمزق خفيف فى منشأ العضلة الخلفية خلال المباراة السابقة أمام أسوان، حرمته من المشاركة مع الفريق خلال أخر 3 مباريات.



كريم العراقي

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بقيادة حسام حسن، إلى التدريبات، اليوم السبت، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق، لمدة 24 ساعة وذلك عقب التعادل مع النادي الأهلي سلبيا في الجولة 13 من الدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 14.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، توقيع غرامة مادية على محمود جاد حارس مرمى الفريق، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها اللاعب بعد تعادل فريقه مع النادي الأهلي سلبياً في مباراة الجولة 13 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكان محمود جاد قد أكد، أن حسام حسن المدير الفني للفريق، طلب منه السقوط في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وذلك من أجل استغلال الوقت وإجراء بعض التغييرات، كما اعتذر جاد لجماهير الأهلي على ذلك الأمر.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، بعدما تعادل مع الأهلي في الجولة الماضية، حيث خاض المصري 13 مباراة حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل في 6 لقاءات أخرى، وخسر 3 مباريات، وأحرز لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً أخر.

وأعرب حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، عن رضاه عن أداء لاعبيه خلال مباراة الأهلي، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وقال مدرب المصري على هامش المؤتمر الصحفي: كان لنا التفوق في فترات كبيرة ووصلنا بشكل إيجابي لمرمى الأهلي، وكان لنا أفضلية في الاستحواذ، الاحتفاظ بالكرة مع فريق كبير مثل الأهلي هذا كان شكل مميز.

أضاف: المباراة كانت ثقيلة وصعبة، الأهلي متصدر الدوري ولديه حافز كبير خاصة بعد تعادل الزمالك مع الاتحاد والمباراة تصعبت أكثر علينا، وراض عن أداء اللاعبين.