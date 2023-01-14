شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدخل معسكراً غداً بالقاهرة استعدادا لمواجهتى الأهلي وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سموحة بقيادة طارق العشرى معسكرا مغلقا فى القاهرة غدا، الأحد، استعداداً لمواجهتي الأهلي فى الكأس وسيراميكا فى الدورى المقرر إقامتهما فى القاهرة.

ووافق مسئولو سموحة على طلب طارق العشرى بإقامة معسكر في القاهرة يبدأ الأحد وينتهي بعد مباراة سيراميكا فى الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويواصل فريق سموحة بقيادة طارق العشرى تدريباته اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة فريق الأهلى، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى نصف نهائي كأس مصر لكرة القدم.

وعاد فريق سموحة للتدريبات الجمعة، بعد إجازة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى والتى أقيمت باستاد الإسكندرية.

ويسعى طارق العشرى لتحفيظ اللاعبين خطة لعب الأهلى، من أجل تحقيق المفاجأة أمام الأهلى والعبور إلى نهائى كأس مصر والاقتراب من تحقيق بطولة مع سموحة.

ويعمل طارق العشرى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام طلائع الجيش حتى لا تحدث أمام الأهلى، خاصة أن المباراة لا تحتمل التعويض، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الوصول إلى المباراة النهائية.

وتأهل فريق سموحة إلى نصف النهائى بعد الفوز على منتخب السويس بهدفين نظيفين، فى المقابل تأهل الأهلى إلى هذا الدورى بعد الفوز على المقاولون العرب بركلات الترجيح 4/ 3 بعد التعادل 1/ 1 فى المباراة.