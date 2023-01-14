بسبب رغبة اللاعب .. مرتضى منصور يعلن رحيل يوسف أوباما مهاجم الفريق

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رحيل يوسف أوباما مهاجم الفريق الأبيض، إلى نادي الحزم السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وسينضم يوسف أوباما صانع ألعاب فريق الزمالك، إلى صفوف فريق الحزم - ينشط في دوري الدرجة الأولى السعودي - على سبيل الإعارة حتى الصيف القادم.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «وافقت على رحيل أوباما إلى الدوري السعودي، بسبب رغبة اللاعب في المشاركة بشكل أساسي والعودة لمستواه».

وأضاف رئيس الزمالك: «أوباما تأثر مستواه في الفترة الأخيرة بسبب ضغط الجماهير عليه، وأطالب جمهور الزمالك بدعم اللاعبين وليس انتقادهم والهجوم عليهم».

فيما علق يوسف أوباما على رحيله عن الزمالك، قائلا: «أنا بشكر كل الناس اللي بتدعمني ولكن مصلحة الزمالك أهم، ودي رغبة فيريرا (المدير الفني) ولازم أنفذها».