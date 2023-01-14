شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز طاهر محمد طاهر للمشاركة مع الأهلى فى مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجهّز الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، طاهر محمد طاهر لاعب الفريق للمشاركة في مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك حيث يستعد المدرب السويسري للدفع بطاهر محمد طاهر أمام سموحة في الكأس حتى يستعيد اللاعب "فورمة وحساسية" المباريات التى غاب عنها فترة طويلة للإصابة في الركبة.

واقترب طاهر محمد طاهر من المشاركة مع الأهلي فى مباراة سموحة بكأس مصر، بعدما تعافى من الإصابة التى تعرض لها وحرمته من مباريات الفريق الأخيرة.

وشارك طاهر محمد طاهر فى تدريبات الأهلي على مدار الأيام الماضية بعدما تعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، وكانت عبارة عن جزع فى الرباط الداخلي للركبة.

وبات طاهر محمد طاهر جاهزاً للمشاركة فى مباريات الأهلي وكان من الممكن دخوله قائمة مباراة المصري أمس الأول، الخميس، بالدوري التى انتهت بالتعادل السلبي، لكن الجهاز الفني فضّل تأجيل الدفع باللاعب لحين جاهزيته بشكل تام.

ومن المتوقع دخول طاهر محمد طاهر قائمة مباراة سموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل فى نصف نهائي كأس مصر، على أن يتم الدفع به احتياطياً أو أساسياً حسبما يرى الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر وذلك حتى يتم تجهيز للمشاركة أساسياً في مباراة القمة المقرر لها 21 يناير الجاري في الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

ويُعد طاهر محمد طاهر أحد اللاعبين الأساسسين في تشكيلة كولر وسيعود لحساباته الفنية بعدما تعافى للشفاء من الإصابة الأخيرة لاسيما وأن المدير الفني يرغب في الإعتماد على اللاعب كذلك في مونديال الأندية بالمغرب الشهر المقبل.