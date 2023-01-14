شكرا لقرائتكم خبر عن 40 هدفا و26 أسيست والتتويج بـ11 بطولة.. حصاد أوباما مع الزمالك قبل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الزمالك انتقال يوسف أوباما لاعب الفريق إلى نادى الحزم السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، ليبدأ رحلة جديدة مع الساحرة المستديرة.

أوباما من مواليد الثانى من ديسمبر لعام 1995، بدأ مسيرته الكروية مع ناشئى القلعة البيضاء، وفى موسم 2013 / 2014 تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك وشارك مع الفريق فى الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا وكأس مصر والكونفدرالية والسوبر الأفريقى والسوبر المصرى. حقق أوباما 11 بطولة مع الزمالك، أبرزها التتويج ببطولة الدورى 3 مرات بجانب 4 ألقاب فى بطولة كأس مصر، والتتويج مع الأبيض بلقب الكونفدرالية، وبطولتى السوبر المصرى والسوبر الأفريقى والسوبر السعودى. وإجمالا شارك أوباما في 213 مباراة مع الزمالك بإجمالى 14734 دقيقة لعب سجل خلالها 40 هدف وصنع 26 هدف أخر وتلقى 23 كارت أصفر. لعب يوسف أوباما مع نادي الزمالك في عدة مراكز أبرزها مركز صانع اللعب "رقم 10" حيث كان الظهور الأمثل للاعب مع السويسري كريستيان جروس في موسم 2019 والمساهمة بشكل كبير في التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. لعب أوباما في عدة مركز بين الجناحَين الأيمن والأيسر وفي بعض الأحيان مهاجمًا صريحًا، ولكن المركز الأغرب ليوسف كان في مركز الظهير الأيمن تحت قيادة المونتنيجري نيبوشا.

ووجه يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء ملمحا إلى اقتراب رحيله عن الفريق خلال الميركاتو الشتوى الجاري.

وكتب يوسف أوباما، "‎جماهير الزمالك العظيمة أطلب منكم الدعاء لى بالتوفيق والنجاح، على أعتاب خوض تجربة جديدة في حياتي المهنية كلاعب وأنا مؤمن أن التغيير هو سنة من سنن الحياة، لكن حبي لجماهير نادى الزمالك سوف يظل باقيا في قلبي، ولن يتغير وعلاقتنا القوية وذكرياتنا الجميلة، ودعمكم لى خلال مسيرتي كلاعب في نادي الزمالك منذ طفولتي سيظل كل هذا محفور في ذاكرتي ولن أنساه وهو وسام على صدري".

وأضاف، "جمهور الزمالك الغالي مازالت أصواتكم وأفراحكم ودعمكم لنا في كل مباراة وبعد كل إنجاز باقية في آذاني عشنا سويا سنوات عديدة من الانتصارات والإنجازات وكنتم أنتم المحفز الأول والداعم الأول لنا كلاعبين.

واختتم: ‎سوف أشتاق إلى أصواتكم في المدرجات ولن أقول لكم وداعا، ولكن إلى لقاء آخر في يوم من الأيام إن لم يكن كلاعب في الزمالك سوف يكون في مدرجات التالتة يمين كمشجع بجواركم.