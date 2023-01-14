شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفسخ تعاقد الفلسطينى محمد باسم بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادي سموحة فى التوصل لاتفاق مع الفلسطيني محمد باسم لاعب الفريق لفسخ التعاقد بينهما بالتراضي، بعدما خرج اللاعب من حسابات طارق العشرى وعدم الحاجة لخدماته فيما تبقى من الموسم.

ووجه مسئولو سموحة الشكر للاعب الفلسطيني محمد باسم على الفترة التى قضاها مع الفريق بعد انتهاء علاقة اللاعب بالنادى بالتراضى، بعد التعاقد معه فى بداية الموسم، لكنه لم يقدم المستوى المنتظر منه.

ويواصل فريق سموحة بقيادة طارق العشرى تدريباته اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة فريق الأهلى، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى نصف نهائي كأس مصر لكرة القدم.

وعاد فريق سموحة للتدريبات أمس، الجمعة، بعد إجازة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى والتى أقيمت باستاد الإسكندرية.

ويسعى طارق العشرى لتحفيظ اللاعبين خطة لعب الأهلى، من أجل تحقيق المفاجأة أمام الأهلى والعبور إلى نهائى كأس مصر والاقتراب من تحقيق بطولة مع سموحة.

ويعمل طارق العشرى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام طلائع الجيش حتى لا تحدث أمام الأهلى، خاصة أن المباراة لا تحتمل التعويض، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الوصول إلى المباراة النهائية.

وتأهل فريق سموحة إلى نصف النهائى بعد الفوز على منتخب السويس بهدفين نظيفين، فى المقابل تأهل الأهلى إلى هذا الدورى بعد الفوز على المقاولون العرب بركلات الترجيح 4/ 3 بعد التعادل 1/ 1 فى المباراة.