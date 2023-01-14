شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة غياب ياسر إبراهيم عن الأهلى بسبب إصابة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، شبح الغياب عن الفريق فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المصرى الأخيرة بالدوري.

وأجرى ياسر إبراهيم فحوصات وأشعة أثبتت إصابته فى العضلة الضامة ويحتاج علاجا تأهيليا للتعافي من هذه الإصابة، ويخضع اللاعب خلال الأيام الحالية لبرنامج تأهيلي تمهيداً للعودة للتدريبات الجماعية ثم المباريات.

وقال الجهاز الفنى للنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها ياسر إبراهيم مدافع الفريق ‏كشفت عن تعرضه للإصابة فى العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه ‏للعودة من جديد إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية.‏

وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مباراة الأهلي والمصري التي أقيمت أمس الأول ، الخميس، ‏باستاد برج العرب فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري ‏الممتاز. ‏

واستأنف الأهلي تدريباته صباح أمس دون راحة وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق ‏سموحة في نصف نهائي كأس مصر والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل.

على صعيد آخر، أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلي، حزنه الشديد لفقدان نقطتين بعد التعادل سلبياً مع النادى المصرى فى الجولة 13 بالدورى وفقدان نقطتين فى سباق البطولة.

وقال كولر على هامش المؤتمر الصحفي، لم نلعب الشوط الأول بشكل جيد لكن الشوط الثاني كنا أفضل كثيراً مع فرص محققه بنسبة مائة بالمائة والمشكلة هي أننا لم نسجل أهداف، بالتأكيد استحقينا الفوز خلال الشوط الثاني خلقنا وأهدرنا فرص، ولم تكن هناك فرص علينا، في النهاية لتفوز بمباراة كرة قدم يجب أن تسجل، وأهدرنا 3 فرص لا يحق أن يتم إهدراها، وأضاف، لا أفكر تماماً في كأس العالم للأندية الآن، لدي مباراة في نصف نهائي كأس مصر أفكر فيها.

تعادل الأهلي سلبياً مع المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز .