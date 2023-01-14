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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد ختام الجولة الـ13.. الأهلى فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق الأربعاء المقبل منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.
الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.
انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.
الأربعاء 18 يناير
حرس الحدود & الداخلية ..2.45 ظهراً
طلائع الجيش & الإسماعيلى..5 مساءً
إنبى & فيوتشر..7 مساءً
الخميس 19 يناير
المقاولون العرب & أسوان..2.45 ظهراً
البنك الأهلى & الاتحاد السكندري..5 مساءً
بيراميدز & فاركو..7 مساءً
الجمعة 20 يناير
المصري البورسعيدى & غزل المحلة..5 مساءً
سيراميكا & سموحة ..7 مساءً
السبت 21 يناير
الزمالك & الأهلى..7 مساءًترتيب الدوري المصري
القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.