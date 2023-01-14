شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أمام الصيد فى نهائى كأس سوبر السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، فى السادسة مساء اليوم السبت، نادى الصيد فى نهائى كأس السوبر للسيدات على صالة المقاولون العرب. وتأهل الأهلى إلى الدور النهائى بالفوز على وادى دجلة بنتيجة 3 / 0، بينما فاز الصيد على سبورتنج بنتيجة 3 /2.

كما أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة نظام بطولة كأس السوبر المصري المستحدثة للرجال، والتى تقام هذا الموسم للمرة الأولى فى تاريخ كرة الطائرة المصرية.

وتقام البطولة بين 4 فرق هى: الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش، بدورى من دور واحد على صالة نادى القناة بالإسماعيلية خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير المقبل 2023.

وجاء جدول المباريات كأس السوبر كالتالى:

- الأربعاء 8 فبراير 2023

الزمالك - طلائع الجيش الساعة 4.

الاتحاد السكندري - الأهلى الساعة 6.

- الخميس 9 فبراير 2023

الأهلي - طلائع الجيش الساعة 4.

الاتحاد السكندري - الزمالك الساعة 6.

- السبت 11 فبراير 2023

الاتحاد السكندرى - طلائع الجيش الساعة 4.

الزمالك - الأهلى الساعة 6.

وتقام الأحد الموافق 12 فبراير مباريات نصف النهائي وتنتهي منافسات كأس السوبر يوم 14 فبراير بتحديد بطل كأس.

نظام البطولة:

الدور قبل النهائي يتقابل الفريق صاحب المركز الأول في الترتيب مع الفريق الرابع في الترتيب والفريق صاحب المركز الثاني في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الثالث على أن يتأهل الفائزان من المباراتين للدور النهائي.

الدور النهائي من مباراة واحدة لحسم اللقب و لن يكون بنظام البلاي أوف 3، ولن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتم توفير عدد وحدة تدريبية لكل فريق على صالة المباريات يوم الثلاثاء 2023/2/7 فبراير حتى يوم الجمعة 10 فبراير 2023، من نفس الشهر ، وبينما تم توفير وحدة تدريبية لطرفي النهائي يوم الاثنين 2023/2/13.