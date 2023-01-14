شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب اليد السابق: تجاوزنا حمى البداية أمام كرواتيا ولقاء المغرب مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود حسين، لاعب المنتخب الوطني السابق لكرة اليد، عن سعادته بالفوز الذى حققه منتخب اليد أمس على كرواتيا فى انطلاق مشوارهم ببطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقال محمود حسين عبر برنامج "ًصباح أون تايم"، "مبروك لينا كلنا الفوز على كرواتيا، تجاوزنا حمى المباراة الأولى مع فريق ثقيل مثل كرواتيا بطل 2005، ومدرسة ثقيلة فى كرة اليد، منتخبنا والمدرب المحترم كانوا على قدر المستوى، وأن تبدأ مع كرواتيا هذا أمر صعب جداً، لأن المستوى يرتفع بالتدريج.

وأضاف، استطعنا تعويض غياب يحيى خالد وأحمد الأحمر، منتخب مصر يتميز أن مراكزه مكتملة خلال تلك الفترة، لدينا عناصر متكاملة فى الأداء، كل اللاعبين سجلوا أهداف، من الأجنحة والظهيرين، وطمأننا على تعويض يحيى خالد.

وتابع، "مع تألق أحمد هشام دودو المستوى فى تقدم وتطور بعد عودته من الإصابة، قدمنا مباراة رائعة أسعدت الجميع وأعطتنا مؤشر أن الفريق يسير على المسار الصحيح وأتمنى أن يستمروا على هذا الأداء.

واختتم قائلا، "باروندو ناجح في توزيع المجهود على اللاعبين، وتغيير التشكيل تماماً خلال المباراة، وأداء البدلاء ممتاز جداً، باروندو مركز ومذاكر المنتخب بشكل جيد، ومواجهة كرواتيا نهائي مبكر بالنسبة لنا وعنق زجاجة، مفاجأة أن منتخب أمريكا يهزم المغرب خاصة أن المغرب تاريخها أكبر في كرة اليد، والمغرب ستقاتل أمامنا بعد خسارتها من أمريكا يجب أن نكون مركزين".